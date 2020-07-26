На памятнике мужчина изобразил модель вируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бизнесмен из города Дубны похоронил коронавирус. Для этих целей мужчина изготовил из гранита памятник с датами начала и окончания эпидемии.

Мужчина работает в ритуальной сфере и занимается изготовлением памятников. На своей странице в Instagram он разместил фотографию новой работы. На мемориальной гранитной плите мастер выбил, по своему мнению, даты начала и окончания эпидемии.

«Задача была — снять эмоциональный накал у людей. Пора возвращаться к обычной жизни», — цитирует «Подмосковье сегодня» слова бизнесмена. По его словам, опасность коронавируса раздувается неквалифицированными людьми, тогда как всем уже очевиден спад эпидемии.

Бизнесмен рассказал, что коронавирус затронул в том числе и его семью, в частности дальних родственников. По его мнению, до появления первой российской вакцины осталось не так много времени.