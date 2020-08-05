Актриса Ирина Горбачева призналась, что подготовка к съемкам сериала «Чики» чуть не обернулись для нее нервным срывом. Она рассказала, что помогала режиссеру Эдуарду Оганесяну с поиском денег для этого проекта.
Когда Горбачевой и Оганесяну все же удалось найти платформу для трансляции сериала, то у них возникла другая проблема. Актриса заявила, что продюсеры начали предлагать на главные роли своих людей. «Это было так противно, когда нам предлагали своих протеже», — цитирует Горбачеву «Дни.ру». В ответ на это артистка пригрозила уйти из проекта, после чего продюсеры отозвали свои интересы.
По словам Горбачевой, примерный сценарий для сериала «Чики» Оганесян написал шесть лет назад. Чтобы снять пилотную серию, они на личные деньги арендовали нужные для эпизода локации и оплатили проезд, питание съемочной команды, отметила актриса. Она добавила, что телепродукт был показан многим онлайн-платформам, но менеджеры считали проект рискованным.
Телесериал «Чики» повествует о четырех девушках из маленького города на юге России, которые работали проститутками. Однако они решают покончить с прошлым и заняться бизнесом. Главные роли в сериале исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова.
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