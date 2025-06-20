Стало известно, сколько будут стоить фрукты летом

В России с наступлением лета произошло снижение розничных цен до 12% на большинство фруктов и овощей. Об этом сообщила исследовательская компания NTech, основываясь на своих данных.
«Розничные цены на большинство фруктов и овощей в России снизились на 1–12% в зависимости от продукта. С 9 по 15 июня подешевели 10 из 17 позиций», — говорится в сообщении компании. Информацию передает «Коммерсант».
Наиболее существенное изменения зафиксированы на следующие позиции: нектарины подешевели на 12% (средняя цена 282,1 рубля за килограмм) и персики и абрикосы — на 8% (до 277,9 и 220,1 рубля за килограмм соответственно). Также стоимость клубники уменьшилась на 6% (до 661,1 рубля), а черешни — на 5% (до 502,6 рубля).
В Минсельхозе объяснили, что падение цен на плодоовощную продукцию связано с поступлением на рынок свежего урожая. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, практически все позиции выросли в цене — это обусловлено увеличением затрат у аграриев в РФ и сложностями, возникающими у иностранных поставщиков.
Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что средние оптовые цены на клубнику за последний месяц снизились на 7,2%. По его словам, это связано с объемами иностранных поставок, расходами на логистику и валютным курсом. Однако Россия и сама обеспечивает себя ягодами и косточковыми культурами — этот уровень находится на отметке в 42%.
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