Захарову возмутил показывающий нацистский жест у посольства в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила человека, которого заметили на балконе посольства Великобритании в Москве, показывающим нацистский жест. Это произошло накануне Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня.
«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — заявила Захарова. Комментарий она опубликовала в своем telegram-канале.
В telegram-канале «Молодая Гвардия» отметили, что этим человеком оказался коллекционер и художник Степан Вишневский. Он является представителем российского либерального сообщества и был среди гостей на приеме в британском посольстве.
Ранее официальный представитель МИД раскритиковала политолога Анатола Цэрану из Молдавии. Она обвинила его в нацистских высказываниях о русскоязычных молдаванах. Так, его слова транслируют русофобию, которую поддерживает власть Молдавии. Также Захарова сравнила высказывания Цэрану с пропагандой нацизма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.