Захарову возмутил показывающий нацистский жест у посольства в Москве

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Захарова осудила человека, который незадолго до важной в РФ даты показывал нацистский жест с балкона здания правительства
Захарова осудила человека, который незадолго до важной в РФ даты показывал нацистский жест с балкона здания правительства Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила человека, которого заметили на балконе посольства Великобритании в Москве, показывающим нацистский жест. Это произошло накануне Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня. 

«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — заявила Захарова. Комментарий она опубликовала в своем telegram-канале

В telegram-канале «Молодая Гвардия» отметили, что этим человеком оказался коллекционер и художник Степан Вишневский. Он является представителем российского либерального сообщества и был среди гостей на приеме в британском посольстве. 

Ранее официальный представитель МИД раскритиковала политолога Анатола Цэрану из Молдавии. Она обвинила его в нацистских высказываниях о русскоязычных молдаванах. Так, его слова транслируют русофобию, которую поддерживает власть Молдавии. Также Захарова сравнила высказывания Цэрану с пропагандой нацизма.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила человека, которого заметили на балконе посольства Великобритании в Москве, показывающим нацистский жест. Это произошло накануне Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня.  «На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — заявила Захарова. Комментарий она опубликовала в своем telegram-канале.  В telegram-канале «Молодая Гвардия» отметили, что этим человеком оказался коллекционер и художник Степан Вишневский. Он является представителем российского либерального сообщества и был среди гостей на приеме в британском посольстве.  Ранее официальный представитель МИД раскритиковала политолога Анатола Цэрану из Молдавии. Она обвинила его в нацистских высказываниях о русскоязычных молдаванах. Так, его слова транслируют русофобию, которую поддерживает власть Молдавии. Также Захарова сравнила высказывания Цэрану с пропагандой нацизма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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