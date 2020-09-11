Неоднозначную тенденцию спрогнозировали на выборах в ЯНАО

Ямальские избиратели показывали традиционно высокую явку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

За первый день голосования в ЯНАО явка избирателей составила 17,6%, на избирательные участки пришли 64 208 человек. Об этом URA.RU сообщили в окружном избиркоме. В комиссии заметили, что такой результат является высоким, однако эксперты прогнозируют спад по явке в оставшиеся два дня.

Заместитель председателя избиркома ЯНАО Игорь Горелик пояснил, что 11 сентября на участки решили прийти даже те избиратели, которые подавали заявление на надомное голосование. «Из городов лидером стал Салехард, там пришли на участки более 30% избирателей. Красноселькуп — около 30%, Губкинский — 24,8%, Лабытнанги — 21,81% и остальные чуть ниже, но это только за вчерашний день», — сказал URA.RU Горелик. С учетом досрочного голосования, которое стартовало в ЯНАО еще в конце августа, явка сейчас составляет 21,75% или 79 328 избирателей.

Повторить успех первого дня не удастся в субботу и воскресенье, полагает политолог Шамиль Рак. На это, по его словам, повлияет то, что в пятницу высокую явку обеспечили преимущественно бюджетники. «Время, когда 11 сентября на участках было не протолкнуться — это утро, обед и вечер. Именно тогда „белые воротнички“ могут прийти и спокойно проголосовать. Занятые в госструктурах так и планировали: они понимают, что сделать это необходимо, но не готовы тратить на это время в свой законный выходной. В субботу и воскресенье стоит ожидать спада, причем существенного», — поделился Рак.

ЯНАО традиционно показывает высокую явку на региональных голосованиях. По итогам прошлых выборов в окружное заксобрание, которые состоялись в 2015 году, активность ямальцев составила 69,37%.

С 11 по 13 сентября в ЯНАО выбирают депутатов регионального парламента и ряда муниципальных дум. Окружной избирком по итогам первого дня сообщал, что голосование проходит без инцидентов.