Россия выдвинула требование к Германии по делу Навального

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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Россия просит ФРГ передать данные по Алексею Навальному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Россия обратилась в Германию с требованием предоставить материалы по делу блогера Алексея Навального в течение десяти дней. Об этом говорится в сообщении российского постпредства при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Постпредство России при ОЗХО направило ноту германскому представительству организации 23 сентября. «Москва требует от Берлина передать исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального. В частности, требуют передать результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина, которыми располагает правительство ФРГ», — передает «Интерфакс».

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), немецкая сторона должна предоставить ответ в десятидневный срок. В письме отмечается, что в зависимости от ответа Германии Россия будет решать вопрос о дальнейших действиях с опорой на заложенные в Конвенции возможности. В ноте также указано — РФ рассчитывает на то, что ФРГ, Франция и Швеция исполнят свои обязательства по оказанию правовой помощи в соответствии с документом.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, затем его перевели в немецкую клинику «Шарите», откуда блогера выписали 22 сентября, передает «Царьград». В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок». Однако власти ФРГ так и не предоставили доказательств отравления блогера, пишет портал «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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