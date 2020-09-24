Россия выдвинула требование к Германии по делу Навального

Россия обратилась в Германию с требованием предоставить материалы по делу блогера Алексея Навального в течение десяти дней. Об этом говорится в сообщении российского постпредства при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Постпредство России при ОЗХО направило ноту германскому представительству организации 23 сентября. «Москва требует от Берлина передать исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального. В частности, требуют передать результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина, которыми располагает правительство ФРГ», — передает «Интерфакс».
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), немецкая сторона должна предоставить ответ в десятидневный срок. В письме отмечается, что в зависимости от ответа Германии Россия будет решать вопрос о дальнейших действиях с опорой на заложенные в Конвенции возможности. В ноте также указано — РФ рассчитывает на то, что ФРГ, Франция и Швеция исполнят свои обязательства по оказанию правовой помощи в соответствии с документом.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, затем его перевели в немецкую клинику «Шарите», откуда блогера выписали 22 сентября, передает «
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