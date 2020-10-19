Укреплению иммунитета способствуют регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание. Об укреплении защитной функции организма рассказал иммунолог Георгий Викулов.
«На иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано с уровнем холестерина. Поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», — рассказал Викулов радио Sputnik.
На уровень иммунитета влияет уровень подвижности, отметил медик. Однако чрезмерные физнагрузки вредят иммунной системе также, как и их отсутствие, поэтому спортом стоит заниматься в меру, добавил Викулов. Тем, кто хочет укрепить иммунитет и защищаться от вирусов врач рекомендует отказаться от курения и алкоголя — эти пагубные привычки только подрывают естественную защиту организма, заключил он.
Ранее диетологи заявили, что продукты с животными жирами помогают побеждать инфекции дыхательных путей. В частности диетолог Марина Макиша рассказывала о пользе жирного молока для защиты легких.
Подписывайтесь на URA.RU в