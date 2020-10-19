19 октября 2020

Иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет в пандемию. Спорт может навредить

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивные нагрузки не должны быть чрезмерны, отметил Георгий Викулов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Укреплению иммунитета способствуют регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание. Об укреплении защитной функции организма рассказал иммунолог Георгий Викулов.

«На иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано с уровнем холестерина. Поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», — рассказал Викулов радио Sputnik.

На уровень иммунитета влияет уровень подвижности, отметил медик. Однако чрезмерные физнагрузки вредят иммунной системе также, как и их отсутствие, поэтому спортом стоит заниматься в меру, добавил Викулов. Тем, кто хочет укрепить иммунитет и защищаться от вирусов врач рекомендует отказаться от курения и алкоголя — эти пагубные привычки только подрывают естественную защиту организма, заключил он.

Ранее диетологи заявили, что продукты с животными жирами помогают побеждать инфекции дыхательных путей. В частности диетолог Марина Макиша рассказывала о пользе жирного молока для защиты легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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