Диетологи назвали продукт, который поможет победить коронавирус

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., сало
Для укрепления иммунитета диетологи советует есть 30 граммов сала каждый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Животные жиры помогают при лечении заболеваний дыхательных путей, в том числе коронавируса. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.

По словам эксперта, альвеолы легких покрыты сурфактантом — это вещество, которое ускоряет насыщение крови кислородом и является барьером для вирусов. Чтобы восстановить дыхательную систему, раньше люди употребляли животные жиры. «Люди лечили туберкулез и легочные болезни жирным молоком или топленым маслом. Эти продукты убивают бактерии и восстанавливают слой сурфактанта», — приводит слова Макиши агентство Nation News.

Для поддержания иммунной системы диетологи советуют употреблять сало. Например, свиной шпик — богатый источник аминокислоты омега-6, которая является основой иммунитета. Чтобы его укрепить и улучшить работу нейронов, рекомендуется ежедневно съедать натощак 30 граммов сала, поделилась доктор медицинских наук Марият Мухина. Иммунитет также помогают укрепить прогулки и физические упражнения.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал URA.RU, что легче перенести коронавирус помогают блюда из морской рыбы, яйца и молочные продукты. Также диетологи предупредили, когда овощи становятся опасными для здоровья, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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