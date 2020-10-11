Диетологи назвали продукт, который поможет победить коронавирус

Животные жиры помогают при лечении заболеваний дыхательных путей, в том числе коронавируса. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.
По словам эксперта, альвеолы легких покрыты сурфактантом — это вещество, которое ускоряет насыщение крови кислородом и является барьером для вирусов. Чтобы восстановить дыхательную систему, раньше люди употребляли животные жиры. «Люди лечили туберкулез и легочные болезни жирным молоком или топленым маслом. Эти продукты убивают бактерии и восстанавливают слой сурфактанта», — приводит слова Макиши агентство Nation News.
Для поддержания иммунной системы диетологи советуют употреблять сало. Например, свиной шпик — богатый источник аминокислоты омега-6, которая является основой иммунитета. Чтобы его укрепить и улучшить работу нейронов, рекомендуется ежедневно съедать натощак 30 граммов сала, поделилась доктор медицинских наук Марият Мухина. Иммунитет также помогают укрепить прогулки и физические упражнения.
Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал URA.RU, что легче перенести коронавирус помогают блюда из морской рыбы, яйца и молочные продукты. Также диетологи предупредили, когда овощи становятся опасными для здоровья, передает телеканал 360.
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