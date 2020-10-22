Россияне в карантин недополучили зарплату на 1,3 трлн рублей

Во время пандемии россияне могли недополучить зарплаты на сумму порядка 1,3 трлн рублей. Причина в том, что многие работники соглашаются с применением «серых» схем на предприятиях.
Росстат отмечает, что ситуация с зарплатами в стране обстоит лучше, чем можно было ожидать в период пандемии. В январе—августе номинальная «получка» выросла в годовом выражении на 5,6% и составила почти 47,7 тысяч рублей. Однако в ходе опросов выяснилось, что более чем у трети россиян сократились заработки, пишет газета «Известия». Издание, приводит слова доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ « Развитие человеческого капитала» Людмилы Ивановой-Швец, которая считает, что в условиях ограничений многие компании, вовлеченные в теневой сектор, были вынуждены сокращать выплаты работникам.
«В недвижимости и торговле, как правило, оставили официально минимальную зарплату, а все, что свыше и традиционно выплачивалось по „серым“ схемам, отменили», — говорит эксперт. Иванова-Швец уточнила, что доля теневого бизнеса оценивается в 12,7% ВВП, снижение серых зарплат там составило порядка 10%, в денежном выражении это свидетельствует о том, что граждане недополучили в «конвертах» порядка 1,3 трлн рублей. Она отметила, что даже при восстановлении бизнеса, работодатели не хотят возвращать своим сотрудникам потерянный теневой заработок. Эксперты прогнозируют, что на фоне второй волны пандемии даже без «нерабочих дней» активность сферы услуг будет подавлена, а торговля покажет стагнацию и даже падение оборотов.
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