Xiaomi выпустила новые бюджетные смартфоны с поддержкой 5G

Компания Xiaomi Redmi презентовала новую линейку бюджетных смартфонов под названием Redmi Note. Несмотря на небольшой ценник, флагман новой линейки оснащен неплохим экраном и вместительным аккумулятором.
«Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прошедшую в Китае презентацию нового смартфона.
Кроме последней платформы, флагман получил экран в 6,67 дюймов с обновлением в 120 герц, четырехсенсорную камеру, а также аккумулятор, вместимостью 4820 мАч. Гаджет представлен в трех комплектациях, отличающихся объемом памяти — 6/128, 8/128 и 8,256 Гб. Стоимость телефона составляет 18 тысяч рублей.
Младшие «братья» нового смартфона различаются между собой наличием Wi-Fi-модуля 5G, емкостью аккумулятора, а также разными платформами. Эти версии обойдутся покупателю в 15 и 11 тысяч рублей.
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