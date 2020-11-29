Смертельно опасное осложнение выявили у перенесших коронавирус

При коронавирусе повышается свертываемость крови, что приводит к микротромбозам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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У переболевших коронавирусом людей отмечается более высокая предрасположенность к инфаркту. К такому мнению пришел заведующий первым кардиологическим отделением столичного госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

«Мы знаем, что возникает гиперкоагуляция, повышается свёртываемость крови. Вирусные пневмонии во многом связаны с микротромбозами, то же самое происходит и с сердечной мышцей», — приводит его слова «Говорит Москва». Это приводит к тому, что развивается инфаркт миокарда.

Врач отметил, что у переболевших наблюдается слабость и тахикардия через несколько месяцев после инфицирования. Он посоветовал болеющим на дому людям вызывать скорую помощь при перебоях в работе сердца и боли в груди, не спадающей после нитроглицерина.

Ранее национальный институт здравоохранения Великобритании уже заявлял о необратимых последствиях в работе сердца у переболевших коронавирусом, сообщает « Царьград ». Также страдает мозг, легкие, кишечник, печень и кожа.