Смертельно опасное осложнение выявили у перенесших коронавирус

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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, график, кардиограмма, электрокардиограф, экг, экг-монитор
При коронавирусе повышается свертываемость крови, что приводит к микротромбозам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У переболевших коронавирусом людей отмечается более высокая предрасположенность к инфаркту. К такому мнению пришел заведующий первым кардиологическим отделением столичного госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

«Мы знаем, что возникает гиперкоагуляция, повышается свёртываемость крови. Вирусные пневмонии во многом связаны с микротромбозами, то же самое происходит и с сердечной мышцей», — приводит его слова «Говорит Москва». Это приводит к тому, что развивается инфаркт миокарда.

Врач отметил, что у переболевших наблюдается слабость и тахикардия через несколько месяцев после инфицирования. Он посоветовал болеющим на дому людям вызывать скорую помощь при перебоях в работе сердца и боли в груди, не спадающей после нитроглицерина.

Ранее национальный институт здравоохранения Великобритании уже заявлял о необратимых последствиях в работе сердца у переболевших коронавирусом, сообщает «Царьград». Также страдает мозг, легкие, кишечник, печень и кожа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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