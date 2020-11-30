iPhone 12 улетел в пропасть ради видео в Instagram (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер Михаил Литвин опубликовал ролик, в котором бросает в пропасть новый iPhone 12, обещая прыгнуть и поймать смартфон в воздухе. Прыгать мужчина не стал, но опубликовал видео в Instagram.

«У меня в руках 12 iPhone. Прямо сейчас я сделаю то, чего не делал никто не в мире — я скину его с 207 метров, прыгну за ним и поймаю, как кобра», — заявил Литвин.

На следующих кадрах видно, как iPhone бросают в пропасть, а блогер стоит на ее краю. Однако прыгнуть Литвин так и не решился. «****** (капец) че за кобра», — подписал пост блогер.

Ранее Литвин снял на видео, как сжигает свой автомобиль Mercedes GT63s, передает телеканал 360. Машина стоила около 13 миллионов рублей.