Блогер Литвин бросил в пропасть iPhone 12 и хотел прыгнуть за ним. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт продаж iPhone 12 в re:Store. Екатеринбург, айфон, iphone, гаджет, осокина ольга, iphone 12
iPhone 12 улетел в пропасть ради видео в Instagram (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер Михаил Литвин опубликовал ролик, в котором бросает в пропасть новый iPhone 12, обещая прыгнуть и поймать смартфон в воздухе. Прыгать мужчина не стал, но опубликовал видео в Instagram.

«У меня в руках 12 iPhone. Прямо сейчас я сделаю то, чего не делал никто не в мире — я скину его с 207 метров, прыгну за ним и поймаю, как кобра», — заявил Литвин.

На следующих кадрах видно, как iPhone бросают в пропасть, а блогер стоит на ее краю. Однако прыгнуть Литвин так и не решился. «****** (капец) че за кобра», — подписал пост блогер.

Ранее Литвин снял на видео, как сжигает свой автомобиль Mercedes GT63s, передает телеканал 360. Машина стоила около 13 миллионов рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...