Актриса Ирина Алферова впервые показала своего приемного сына

Андрей Малахов ждал интервью с Ириной Алферовой 10 лет Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Актриса Ирина Алферова впервые представила широкой публике своего приемного сына Александра в программе телеведущего Андрея Малахова. Сам журналист признался, что 10 лет ждал интервью с артисткой. Об этом он написал в своем Instagram.

«Моя любовь!», — сказала Алферова, когда ее приемный сын Александр появился в студии программы «Привет Андрей!» на телеканале «Россия 1». Мужчина рассказал, что в 11 лет умерла его мать, которая приходилась Алферовой сестрой. Тогда актриса забрала Александра к себе в Москву. Сын Алферовой не имеет отношения к актерской профессии, он работает в строительной компании, а также подрабатывает копирайтером.

Ирина Алферова — народная артистка РФ. Она снималась в таких фильмах как «Д’Артаньян и три мушкетера», «ТАСС уполномочен заявить…», «С любимыми не расставайтесь» и других картинах.