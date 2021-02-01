Падение экономики России в 2020 году стало максимальным за 11 лет

В 2009 году российская экономика упала на 7,8% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российская экономика по итогам 2020 года упала на 3,1%. Это максимальный спад с кризиса 2009 года.

«Экономика России, столкнувшаяся в 2020 году не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении», — пишет РБК, ссылаясь на оценку Росстата. При этом эта цифра стала намного оптимистичнее прогнозов, которые давало правительство РФ, российские и международные экономисты.

Ранее в Минэкономразвития РФ предположили, что за 2020 год российский ВВП упадет на 3,9%. А в Международном валютном фонде считают, что в текущем году объем ВВП России увеличится на 3%, а не на 2,8%, как предполагалось, пишет RT. Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом, сообщает «Национальная служба новостей».