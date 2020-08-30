Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

Экономика России восстанавливается после «коронакризиса» гораздо быстрее, чем предполагалось. Об этом свидетельствует новая рабочая версия прогноза Минэкономразвития РФ.
«Рабочие данные прогноза предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%», — передает «Коммерсант».
Причиной этому являются более позитивные итоги второго квартала. Информацию подтвердил министр экономики Максим Решетников в рабочей поездке в Краснодарском крае. «Оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад… Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий», — отметил он. Основные изменения в прогнозе касаются внутреннего спроса. В июньской версии документа предполагалось, что розница сократится на 5,2%, инвестиции — на 12%. В августовской версии прогноз снижения оборотов розницы — 6,6%.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса Россия потеряла 3,7 триллиона рублей. В ведомстве отметили, что среди этой суммы 2,2 триллиона недополученной прибыли и 1,5 триллиона дополнительных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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