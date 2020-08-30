30 августа 2020

Экономику РФ ждет быстрое восстановление после «коронакризиса»

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Последний прямой эфир в Инстаграмме министра экономразвития Решетникова Максима в г. Пермь, решетников максим
Решетников: экономика восстанавливается лучше, чем ожидали Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Экономика России восстанавливается после «коронакризиса» гораздо быстрее, чем предполагалось. Об этом свидетельствует новая рабочая версия прогноза Минэкономразвития РФ.

«Рабочие данные прогноза предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%», — передает «Коммерсант».

Причиной этому являются более позитивные итоги второго квартала. Информацию подтвердил министр экономики Максим Решетников в рабочей поездке в Краснодарском крае. «Оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад… Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий», — отметил он. Основные изменения в прогнозе касаются внутреннего спроса. В июньской версии документа предполагалось, что розница сократится на 5,2%, инвестиции — на 12%. В августовской версии прогноз снижения оборотов розницы — 6,6%.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса Россия потеряла 3,7 триллиона рублей. В ведомстве отметили, что среди этой суммы 2,2 триллиона недополученной прибыли и 1,5 триллиона дополнительных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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