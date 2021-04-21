В Кургане задержали членов ОПГ, продававших наркотики по Уралу

В Кургане 10 человек в составе преступного сообщества подозреваются в изготовлении наркотиков и распространении их по всем регионам Урала и в Пермском крае. Подозреваемых при попытке сбыть наркотики задержала полиция. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области, которая утвердила обвинительное заключение.
«Участниками преступного сообщества организовано производство наркотического средства в особо крупном размере. Сотрудниками полиции изъяты прекурсоры для производства более 10 кг наркотического средства. Также организатор преступного сообщества легализовал денежные средства, полученные от продажи наркотиков, в общей сумме более 3 млн рублей, что является крупным размером», — говорится в сообщении прокуратуры.
По версии следствия, каждому из членов ОПГ лидер сообщества отвел свою роль. Главарь разработал при этом бесконтактную схему сбыта наркотиков, чтобы правоохранительные органы не смогли задержать участников ОПГ. Под руководством главаря в 2018—2019 годах участники совершили покушения на сбыт наркотических средств на территории 5 субъектов РФ — Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края.
Вероятному лидеру за создание преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы. За участие в таком сообществе установлено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, за сбыт наркотических средств — до 20 лет.
Ранее URA.RU писало, что курганские ОПГ стали чаще попадаться полиции. ОПГ совершили в 2020 году 296 тяжких и особо тяжких преступлений.
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