В МВД предупредили о новой схеме обмана россиян
В МВД заявили, что через поддельные объявления мошенники похищают деньги
Мошенники похищают деньги и получают доступ к «Госуслугам» через поддельные объявления. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
«Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от „Госуслуг“, чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Отмечается, что если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным.
Ранее в МВД уже сообщали о схожих схемах мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников домофонных компаний выманивали у граждан коды и пароли от «Госуслуг», ссылаясь на замену оборудования. Жертвами подобных атак чаще всего становятся пожилые люди, а мошенники используют методы социальной инженерии для получения доступа к личным данным и финансовым сервисам.
