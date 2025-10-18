Почти полсотни сбитых дронов и усиление ударов по ВСУ на фронте: карта СВО на 18 октября

В Днепропетровской области были созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения ВС РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 октября средствами ПВО были уничтожены 41 украинский беспилотник над регионами страны. Так, из общего числа дронов 12 были сбиты над Брянской областью, по пять — в Калужской области и Республике Башкортостан, три — в Московской области. Кроме того, по два БПЛА ликвидировали в Белгородской и Орловской областях, а по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Еще шесть беспилотников сбиты над акваторией Черного моря.

Помимо прочего, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ усилили давление на подразделения ВСУ юго-западнее Константиновки. Артиллерийские подразделения активно обстреливают населенные пункты Долгая Балка, Бересток и Степановка. Кроме того, ударные беспилотники группировки войск «Восток» нанесли удары по военнослужащим противника в Запорожской области в момент, когда они вели инженерные работы по оборудованию своих позиций. Карта СВО на Украине к 18 октября — в материале URA.RU.





Константиновское направление

ВС РФ уничтожили несколько пунктов управления БПЛА

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили четыре пункта управления БПЛА, а также живую силу и 120-мм миномет ВС Украины. В Минобороны РФ сообщили, что операция проходила в жилой застройке населенного пункта Константиновка (ДНР). Кроме того, расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожил украинский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Иванополье. Еще один пункт управления беспилотниками и огневая позиция 120-мм миномета противника были поражены ударными FPV-дронами Южной группировки войск.

Армия России нарастила давление на подразделения ВСУ

Помимо прочего, как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ВС РФ нарастили давление на подразделения противника, расположенные к юго-западу от Константиновки. В частности, артиллерия активно наносит удары по таким населенным пунктам, как Долгая Балка, Бересток и Степановка. Подобное приводит к значительным потерям среди личного состава противника. Эксперт также добавил, что российские силы последовательно вытесняют подразделения ВСУ с южных окраин Константиновки. При этом с восточного направления, в частности со стороны населенного пункта Предтечино, ведутся массированные удары по оборонительным рубежам украинских военных. В данном районе продолжаются ожесточенные бои.

Днепропетровское направление

Расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Восток» ликвидирована техника и личный состав противника в районе населенного пункта Полтавка Днепропетровской области. В Министерстве обороны сообщили, что в результате удара были созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений вглубь оборонительных позиций ВСУ на территории области.

Покровское направление

В треугольнике Удачное — Котлино — шахта «Покровская» продолжаются активные боевые действия. Также российские подразделения установили контроль над западной частью Покровска и вышли к Гришино. На данный момент идет наступление на Мирноград и Светлое, в то время как ВСУ продолжают удерживать позиции в Родинском.

Угледарское направление

По данным военкора Евгения Лисицына в telegram-канале, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Приволье, закрепились в Вишневом, а также продолжают продвижение в направлении Полтавки и Успеновки. В районе Алексеевки украинские военные осуществляют контратаки.

Купянское направление

В центре города отмечаются ожесточенные столкновения. Российскими силами освобождено Песчаное, авиация наносит удары по позициям противника в районах Куриловки и Новоосиново.

Торецкое направление

Российские подразделения продвигаются в населенных пунктах Плещеевка и Иванополье, также бои продолжаются в районе Предтечино. На северном участке линии фронта отмечено продвижение до двух километров в районе Марково.

Краснолиманское и северское направления

На краснолиманском участке в районах Новоселовки и к северу от Дробышево фиксируются позиционные бои. Кроме того, на северском участке фронта в населенных пунктах Дроновка и Ямполь продолжаются боевые действия. Однако существенных изменений на линии фронта не наблюдается, отметил Евгений Лисицын.

Запорожское направление

На запорожском участке фронта в Приморском продолжаются встречные бои, ВСУ осуществляют контратакующие действия. Кроме того, расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли удары по военнослужащим противника в момент проведения ими инженерных работ по обустройству позиций в Запорожской области. В Минобороны РФ сообщили, что в операции использовались квадрокоптеры, оснащенные боеприпасами. Действия беспилотных систем группировки «Восток» не позволили противнику закрепиться на данном направлении.

Красноармейское направление

Операторы ударных FPV-дронов из группировки войск «Центр» ликвидировали объекты инфраструктуры, предназначенные для эксплуатации беспилотников противником на красноармейском участке фронта. В Минобороны уточнили, что были поражены три временных пунктов размещения бойцов ВСУ, четыре тяжелых гексакоптера R-18, известных как «Баба-яга», а также три антенны связи.

Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ