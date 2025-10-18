На Солнце произошли две сильные вспышки

Согласно данным специалистов из официального telegram-канала лаборатории, первая вспышка, достигшая мощности М1.0, была зарегистрирована в 03:40 по московскому времени. Вторая вспышка, имевшая чуть большую интенсивность — М1.1, достигла максимума в 05:39 по московскому времени. Помимо этого, с полуночи и до утра астрономы наблюдали четыре менее интенсивные вспышки класса С.

В ночь с 16 на 17 октября на поверхности Солнца также были зафиксированы две значительные вспышки класса М. Первая из вспышек произошла в 02:19 по московскому времени и была оценена как М1.0, вторая — в 04:28 с баллом М1.5. Кроме того, специалисты зарегистрировали еще две менее мощные вспышки — в 01:54 и 08:54. Основной пик солнечной активности, начавшейся 12 октября, уже прошел. Ожидается, что в течение ближайших двух-трех суток повышенный уровень активности сохранится, однако это не окажет влияния на Землю.