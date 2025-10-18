На Солнце произошли две сильные вспышки
На Солнце зафиксировали несколько мощных вспышек класса М
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь с пятницы на субботу на поверхности Солнца были зафиксированы две мощные вспышки класса М. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Согласно данным специалистов из официального telegram-канала лаборатории, первая вспышка, достигшая мощности М1.0, была зарегистрирована в 03:40 по московскому времени. Вторая вспышка, имевшая чуть большую интенсивность — М1.1, достигла максимума в 05:39 по московскому времени. Помимо этого, с полуночи и до утра астрономы наблюдали четыре менее интенсивные вспышки класса С.
В ночь с 16 на 17 октября на поверхности Солнца также были зафиксированы две значительные вспышки класса М. Первая из вспышек произошла в 02:19 по московскому времени и была оценена как М1.0, вторая — в 04:28 с баллом М1.5. Кроме того, специалисты зарегистрировали еще две менее мощные вспышки — в 01:54 и 08:54. Основной пик солнечной активности, начавшейся 12 октября, уже прошел. Ожидается, что в течение ближайших двух-трех суток повышенный уровень активности сохранится, однако это не окажет влияния на Землю.
