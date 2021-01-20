20 января 2021

В Курганской области в разы выросло число тяжких преступлений ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские полицейские озвучили новые данные по ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организованные преступные группы (ОПГ) совершили в Курганской области в 2020 году 296 тяжких и особо тяжких преступлений. Число раскрытых преступлений по сравнению с 2019 годом выросло в 3,5 раза. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«Раскрыто 2 170 тяжких и особо тяжких преступлений (2019 г. — 1 956; +11%), 296 из которых совершено в составе организованных преступных групп (+3,5 раза)», — говорится в полицейской статистике. Там также указано, что раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в регионе лучшая среди субъектов УрФО. За год она выросла с 52% до 57%.

В Курганской области действовало 73 лидера и активных участников ОПГ. Их деятельность в 2020 году выявили курганские полицейские. Раскрыто два факта бандитизма и два факта организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В 2019 году такие преступления не были зафиксированы.

В целом в Курганской области в 2020 году сократилось число преступлений против личности (-4,7%), в том числе убийств (-26,5%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-28,8%), включая повлекшие за собой смерть потерпевшего (-16,7%). Также стало меньше (-12,5%) разбоев, грабежей, вымогательств, угонов, краж.

Ранее URA.RU писало, что курганские силовики раскрыли схему ОПГ. Банда похищала и убивала бизнесменов. Преступники через знакомых собирали информацию о богатых бизнесменах, после чего устанавливали слежку за жертвой. О задержании банды Дмитрия Романова стало известно в июле 2020 года. ОПГ действовала с 2006 по 2016 годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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