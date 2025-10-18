В мэрию Нефтеюганска нагрянули силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики нагрянули с обысками к первому заместителю главы Нефтеюганска Павлу Гусенкову. По данным источников URA.RU, его подозревают в превышении должностных полномочий.

«Оперативные мероприятия проходят и дома у чиновника, и в мэрии. Речь может идти о роли Гусенкова в деле о продаже муниципального имущества — недвижимости комбината питания, а также реализации сети муниципальных аптек „Фармация“ и иных активов. Депутата Федина уже признали виновным в нарушении правил публикации информации об аукционе. Однако ряд источников утверждает, что муниципальная газета могла по указанию Гусенкова допечатать тираж с объявлением, предположительно, чтобы скрыть нарушения», — предполагает инсайдер. Официального подтверждения информации на момент публикации новости нет.

Гусенков получил пост замглавы города при экс-мэре Эльвире Бугай, ставленнице экс-депутата думы ХМАО Степана Пыталева, с которым у нее позже произошел конфликт, вылившийся в отставку главы. До работы в администрации Гусенков возглавлял ООО «Вис Север», а еще раньше был прокурором города. В списках учредителей компании числилось ООО «Салым-Ойл» (директором числится Марина Миннигулова, до нее юрлицом руководил бывший спикер думы Марат Миннигулов), у которого в числе владельцев до 2024 года значилось ЗАО «Экос». Компанию называют якорным предприятием Пыталева.

