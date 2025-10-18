Украинский боец рассказал о дружелюбном отношении в российском плену
Украинский военный сообщил о нормальных условиях жизни в российском плену
Пленный военный ВСУ Александр Рябенко заявил, что в российском плену к нему относятся дружелюбно. Об этом он рассказал Минобороны России.
«Со мной все хорошо, я живой, здоровый. Не переживайте, не волнуйтесь… Ко мне относились в плену очень дружелюбно», — приводят слова Рябенко РИА Новости.
Пленный также обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие и сдаться, отметив, что условия содержания здесь нормальные. По его словам, ситуация в плену значительно отличается от той негативной картины, которую часто представляют средства массовой информации.
Рябенко попал в ряды ВСУ после того, как был, по его словам, насильно схвачен сотрудниками территориального центра комплектования. После короткой медицинской проверки его направили в украинскую армию для участия в боевых действиях. В плен он попал в зоне ответственности российской группировки «Север», где не столкнулся с какими-либо проявлениями насилия или угроз.
