20 мая 2021

США оценили возможность помешать достройке «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
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США не могут остановить почти законченный проект Фото:

США уже не могут помешать завершению строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, когда президент США Джо Байден приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено. «Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?» — передает ее слова РИА «Новости».

При этом она отметила, что в администрации Байдена продолжают утверждать, что строительство «Северного потока — 2» — это плохая идея. Однако, по словам Псаки, США уже «предприняли значительные шаги», когда ввели санкции против проекта.

«Северный поток — 2» — это строящийся магистральный газопровод из России в Германию. В начале мая власти ФРГ временно приостановили проект. Прекратить строительство газопровода неоднократно призывали Европарламент и США. Однако в Германии признали необходимость газа из России в будущем. Также стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream AG, контролирующей строительство газопровода РФ «Северный поток — 2».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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