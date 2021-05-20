США оценили возможность помешать достройке «Северного потока — 2»

США уже не могут помешать завершению строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, когда президент США Джо Байден приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено. «Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?» — передает ее слова РИА «Новости».
При этом она отметила, что в администрации Байдена продолжают утверждать, что строительство «Северного потока — 2» — это плохая идея. Однако, по словам Псаки, США уже «предприняли значительные шаги», когда ввели санкции против проекта.
«Северный поток — 2» — это строящийся магистральный газопровод из России в Германию. В начале мая власти ФРГ временно приостановили проект. Прекратить строительство газопровода неоднократно призывали Европарламент и США. Однако в Германии признали необходимость газа из России в будущем. Также стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream AG, контролирующей строительство газопровода РФ «Северный поток — 2».
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