Европарламент хочет отменить строительство «Северного потока-2»

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, траншея, газопровод, прокладка газопровода, монтаж газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Данные есть в проекте резолюции Фото:

Европарламент призывает Евросоюз остановить разработку проекта «Северный поток-2». Такие данные следуют из проекта резолюции.

«Европарламент предлагает отказаться от нефти и газа в случае предложения агрессии на Украине», — говорится в тексте документа. Его приводит РИА «Новости».

Европарламент — законодательный и представительный орган Европейского союза. Он был создан в 1957 году. Отмену строительства газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море из России в Германию представители органа связывают с агрессией России в отношении Украины, сообщают News.ru. Против этого проекта активно выступают США. По их мнению газопровод угрожает энергобезопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, поддерживает «Северный поток — 2».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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