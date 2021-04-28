Европарламент хочет отменить строительство «Северного потока-2»

Данные есть в проекте резолюции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Европарламент призывает Евросоюз остановить разработку проекта «Северный поток-2». Такие данные следуют из проекта резолюции.

«Европарламент предлагает отказаться от нефти и газа в случае предложения агрессии на Украине», — говорится в тексте документа. Его приводит РИА «Новости».

Европарламент — законодательный и представительный орган Европейского союза. Он был создан в 1957 году. Отмену строительства газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море из России в Германию представители органа связывают с агрессией России в отношении Украины, сообщают News.ru . Против этого проекта активно выступают США. По их мнению газопровод угрожает энергобезопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, поддерживает «Северный поток — 2».