США намерены отказаться от санкции против «Северного потока-2»

Завершение строительства трубопровода станет огромной геополитической победой РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация американского президента Джо Байдена намерена отказаться от санкции в отношении оператора Nord Stream AG, контролирующей строительство газопровода РФ «Северный поток — 2». Об этом сообщили два источника издания Axios.

« Госдепартамент откажется от применения этих санкций, сославшись на национальные интересы США […] завершение строительства „Северного потока — 2“ станет для [президента РФ Владимира] Путина огромной геополитической победой и даст ему новые существенные рычаги воздействия в Европе», — сообщает издание.

При этом отмечается, что ситуация явно противоречит обещанию госсекретаря Энтони Блинкена сделать все, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода. Тем более, что под санкции попадут суда, участвующие в строительстве, но не компания, фактически отвечающая за проект. Источники в администрации Байдена утверждают, что санкции могут быть сняты в любое время.

Ранее сообщалось, что немецкая природоохранная организация подала иск в суд Гамбурга против строительства трубопровода, сообщает RT. Однако, по мнению аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, этот иск не приведет к затягиванию сроков завершения проекта, рассказал он «Национальной службе новостей». По предположению вице-премьера РФ Александра Новака, проект будет достроен в текущем году, передает « Федеральное агентство новостей».