Германия остановила строительство «Северного потока — 2»

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Дегустация немецких вин в
Такое решение приняли в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии Фото:

Действие разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» временно приостановлено до конца мая. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии.

«Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», — сообщил представитель ведомства «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что немецкая природоохранная неправительственная организация подала иск в административный суд Гамбурга против строительства «Северного потока — 2», сообщает RT. Однако, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового Университета Игоря Юшкова, этот иск не приведет к затягиванию сроков завершения проекта, рассказал он «Национальной службе новостей». По предположению вице-премьера России Александра Новака, проект будет достроен в текущем году, передает «Федеральное агентство новостей». Канцлер Германии Ангела Меркель высказывала свою поддержку проекту, несмотря на призыв Европарламента остановить строительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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