Германия остановила строительство «Северного потока — 2»

Такое решение приняли в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Действие разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» временно приостановлено до конца мая. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии.

«Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», — сообщил представитель ведомства «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что немецкая природоохранная неправительственная организация подала иск в административный суд Гамбурга против строительства «Северного потока — 2», сообщает RT. Однако, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового Университета Игоря Юшкова, этот иск не приведет к затягиванию сроков завершения проекта, рассказал он «Национальной службе новостей». По предположению вице-премьера России Александра Новака, проект будет достроен в текущем году, передает « Федеральное агентство новостей ». Канцлер Германии Ангела Меркель высказывала свою поддержку проекту, несмотря на призыв Европарламента остановить строительство.