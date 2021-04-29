В Германии признали необходимость газа из России в будущем

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Германия надеется на быстрый ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» Фото:

Германия заинтересована в поставках газа из России, так как в будущем будет нуждаться в этом. Об этом заявил премьер-министр Саксонии ФРГ Михаэль Кречмер.

«Германия в будущем нуждается в надежных поставках газа из России», — пишет ТАСС со ссылкой на премьера. Также Кречмер уточнил, что страна намерена быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».

Европарламент, однако, призывает остановить строительство газопровода, пишет «Национальная служба новостей». Несмотря на это, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект. По предположению вице-премьера России Александра Новака, проект будет достроен в текущем году, передает «Федеральное агентство новостей». По мнению же главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, которое приводит Life, Россия достроит «Северный поток — 2» уже в ближайшие месяцы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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