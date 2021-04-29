В Германии признали необходимость газа из России в будущем

Германия заинтересована в поставках газа из России, так как в будущем будет нуждаться в этом. Об этом заявил премьер-министр Саксонии ФРГ Михаэль Кречмер.
«Германия в будущем нуждается в надежных поставках газа из России», — пишет ТАСС со ссылкой на премьера. Также Кречмер уточнил, что страна намерена быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».
Европарламент, однако, призывает остановить строительство газопровода, пишет «Национальная служба новостей». Несмотря на это, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект. По предположению вице-премьера России Александра Новака, проект будет достроен в текущем году, передает «
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