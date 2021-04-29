В Германии признали необходимость газа из России в будущем

Германия надеется на быстрый ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Германия заинтересована в поставках газа из России, так как в будущем будет нуждаться в этом. Об этом заявил премьер-министр Саксонии ФРГ Михаэль Кречмер.

«Германия в будущем нуждается в надежных поставках газа из России», — пишет ТАСС со ссылкой на премьера. Также Кречмер уточнил, что страна намерена быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».

Европарламент, однако, призывает остановить строительство газопровода, пишет «Национальная служба новостей». Несмотря на это, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект. По предположению вице-премьера России Александра Новака, проект будет достроен в текущем году, передает « Федеральное агентство новостей ». По мнению же главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, которое приводит Life , Россия достроит «Северный поток — 2» уже в ближайшие месяцы.