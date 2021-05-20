Кассационный суд не нашел причин для возвращения силовика на службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший сотрудник УМВД Тюменской области Артур Рузеев попытался восстановиться на службе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда. Полицейского уволили после скандальной вечеринки, на которой звучал лозунг «АУЕ» (арестантский уклад един, движение запрещено в России).

«Кассационный суд Челябинска рассмотрел заявление бывшего замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Артур Рузеев подал жалобу на решение Тюменского областного суда, который постановил не восстанавливать его на службе», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. По итогу кассация также решила, что на работу силовик не вернется.

Артур Рузеев был уволен из органов за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. Он был на вечеринке, на которой один из гостей кричал лозунги «АУЕ» (арестантский уклад един, движение запрещено в России) и «Жизнь ворам!». Видео с праздника попало в интернет.

Полицейского уволили, так же как и его товарища — следователя следственного комитета Тюменской области Рафика Аглиуллина. После Рузеев смог восстановиться на работе через суд, но УМВД опротестовало это решение. У Аглиуллина вернуться на службу также не получилось.