К выборам в Госдуму планируют привлечь блогеров

К выборам депутатов Госдумы хотят привлечь блогеров-наблюдателей, чтобы развеять сомнения граждан в их честности и помочь в разоблачении предвыборных фейков. Проект находится в стадии реализации, сообщили журналистам источники, знакомые с ситуацией.
«Блогеры, которые будут работать на выборах в сентябре, должны рассказывать гражданам о происходящем на участках, чтобы никто не усомнился в честности волеизъявления», — сообщает «
Из презентации проекта, которая есть в распоряжении газеты, следует, что его задачами является формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования и обеспечение информационной прозрачности избирательного процесса. Авторы презентации планируют добиться «покрытия» блогерами 60% участков по стране.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что истерить из-за отсутствия открытого видеонаблюдения на выборах в Госдуму могут лишь те, кто намерен производить фейки. Выборы в этом году пройдут 19 сентября. Россияне выберут депутатов Госдумы, глав 12 регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 субъектах РФ.
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