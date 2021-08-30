30 августа 2021

К выборам в Госдуму планируют привлечь блогеров

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Авторы проекта планируют добиться «покрытия» блогерами 60% избирательных участков Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

К выборам депутатов Госдумы хотят привлечь блогеров-наблюдателей, чтобы развеять сомнения граждан в их честности и помочь в разоблачении предвыборных фейков. Проект находится в стадии реализации, сообщили журналистам источники, знакомые с ситуацией.

«Блогеры, которые будут работать на выборах в сентябре, должны рассказывать гражданам о происходящем на участках, чтобы никто не усомнился в честности волеизъявления», — сообщает «Коммерсант» по данным источника, приближенного к проекту.

Из презентации проекта, которая есть в распоряжении газеты, следует, что его задачами является формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования и обеспечение информационной прозрачности избирательного процесса. Авторы презентации планируют добиться «покрытия» блогерами 60% участков по стране.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что истерить из-за отсутствия открытого видеонаблюдения на выборах в Госдуму могут лишь те, кто намерен производить фейки. Выборы в этом году пройдут 19 сентября. Россияне выберут депутатов Госдумы, глав 12 регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 субъектах РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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