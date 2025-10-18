Глава Мокрой Орловки Дунайцев пострадал от украинского беспилотника
18 октября 2025 в 18:33
ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область беспиолотники. Под ударом оказался легковой автомобиль глава Мокрой Орловки Сергея Дунайцева. Об этом сообщил губернатор области Вясеслав Гладков. В результате вражеской атаки Дунайцев был ранен. Его доставили в центральную больницу.
