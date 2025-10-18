В России придумали, как решить проблему кадрового голода

На форуме указали на необходимость пересмотра пространственной политики Фото: пресс-служба ЛДПР

ЛДПР предложила развивать индустриальную политику России и реализовывать кадровый потенциал, делая ставку на героев СВО, женщин и молодежь. Такое заявление в ходе общероссийского образовательного форума «Кадры решают все» в Санкт-Петербурге сделал Председатель партии Леонид Слуцкий.





«Сегодня у нас есть возможность социального лифта, которая подразумевает быстрый рост до руководящих постов и управления большими коллективами. Есть талантливая молодежь, которая к такому форсированному развитию готова. Новая индустриализация, новые подходы к кадровому потенциалу страны и его развитию, новые подходы к формированию кадров для будущей России в непростой геополитической обстановке — все это основа повестки дня для форума», — заключил Леонид Слуцкий.





Как заявила заместитель председателя Экономического совета ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева, именно кадры являются главным конкурентным потенциалом и ключевым фактором, определяющим результат развития страны. Она подчеркнула, что одна из ключевых задач государства сегодня заключается в пересмотре пространственной политики — молодежь не должна самореализовываться только в крупных городах.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы наша страна, мы, русский народ, смогли спрогнозировать свое будущее так, чтобы через 10–15 лет мы смогли выйти на лидерские позиции в мире по ряду перспективных направлений. Нам необходима идея русского лидерства», — отметила Мария Воропаева.





В свою очередь, заместитель председателя Экономического совета партии — ответственный секретарь, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин указал на необходимость страны осуществить переход к новому технологическому укладу. Кроме того, по мнению политика, важно обеспечить рост производительности труда с помощью масштабной технической модернизации и роботизации. Реализация этих амбициозных целей возможна через проведение новой индустриализации, курс на которую объявила ЛДПР.



