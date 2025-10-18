В России придумали, как решить проблему кадрового голода
На форуме указали на необходимость пересмотра пространственной политики
Фото: пресс-служба ЛДПР
ЛДПР предложила развивать индустриальную политику России и реализовывать кадровый потенциал, делая ставку на героев СВО, женщин и молодежь. Такое заявление в ходе общероссийского образовательного форума «Кадры решают все» в Санкт-Петербурге сделал Председатель партии Леонид Слуцкий.
«Сегодня у нас есть возможность социального лифта, которая подразумевает быстрый рост до руководящих постов и управления большими коллективами. Есть талантливая молодежь, которая к такому форсированному развитию готова. Новая индустриализация, новые подходы к кадровому потенциалу страны и его развитию, новые подходы к формированию кадров для будущей России в непростой геополитической обстановке — все это основа повестки дня для форума», — заключил Леонид Слуцкий.
Как заявила заместитель председателя Экономического совета ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева, именно кадры являются главным конкурентным потенциалом и ключевым фактором, определяющим результат развития страны. Она подчеркнула, что одна из ключевых задач государства сегодня заключается в пересмотре пространственной политики — молодежь не должна самореализовываться только в крупных городах.
«Мы должны приложить все усилия, чтобы наша страна, мы, русский народ, смогли спрогнозировать свое будущее так, чтобы через 10–15 лет мы смогли выйти на лидерские позиции в мире по ряду перспективных направлений. Нам необходима идея русского лидерства», — отметила Мария Воропаева.
В свою очередь, заместитель председателя Экономического совета партии — ответственный секретарь, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин указал на необходимость страны осуществить переход к новому технологическому укладу. Кроме того, по мнению политика, важно обеспечить рост производительности труда с помощью масштабной технической модернизации и роботизации. Реализация этих амбициозных целей возможна через проведение новой индустриализации, курс на которую объявила ЛДПР.
Организатором мероприятия выступила председатель Экономического совета партии в Санкт-Петербурге Елена Галушко. Она отметила объединяющую роль форума и его значение в выработке новых подходов в кадровой политике.
- Александр18 октября 2025 21:06При Сталине боролись за хорошо работающий управленческий аппарат выгоняли бездарных, бездеятельных, выдвигая с низу тех кто уже показал свою эффективность и добился результата. Была создана эффективная система мотивации для руководящего звена зарплата транспорт льготы и тд. Другая сторона личная ответственность за порученое дело, итоговый результат. И ответственность заключалась не сколько в возможном увольнении, или перемещение по горизонтали на какоенибудь теплое место если вдруг не справился, а в плоть до высшей меры наказания. И это заставляло работать насовесть, не щадя своих сил! Очень сильно мотивировало. Эффективность работы Сталинских наркомов (точнее уже министров) стало востановление Советского Союза после 2 мировой войны колосальные разрушения и потери уничтожено 30% национального богатства, но самое тяжелое людские потери.