В России предложили внедрить семейные ценности в корпоративную культуру

В России разрабатывается добровольный стандарт для бизнеса, СМИ, рекламных агентств и их клиентов, и его целью будет внедрение традиционных и, в частности семейных, ценностей в корпоративную культуру. Об этом сообщил глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и другие гости ЭКГ-форума ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде.

«У нас есть возможность создать такой стандарт корпоративных коммуникаций, который будет выгоден всем. Конечно, где-то придется чем-то пожертвовать, и, возможно, в первый год отдача от этого будет меньше. Но в будущем такие подходы станут намного более востребованными. Потому что, участвуя в формировании ценностей, мы вкладываемся в решение экзистенциальной государственной задачи — вопроса существования нашего общества и его будущего», — заявил Сергей Новиков.

Новый стандарт призван закрепить эти тенденции на уровне отрасли и создать единые подходы к формированию позитивной общественной повестки через деловые коммуникации. Документ планируется сделать открытым для широкой аудитории медиарынка после завершения обсуждений и согласования всех предложений.

Семейные ценности станут одной из ключевых составляющих новой корпоративной коммуникации Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Также Новиков подчеркнул, что стандарт корпоративных коммуникаций должен стать взаимовыгодной системой. Он позволит бизнесу усиливать доверие и лояльность клиентов, а государству — укреплять ценности и решать демографические задачи. Несмотря на возможные сложности внедрения, по его словам, в перспективе такие стандарты принесут значимый экономический и общественный результат.





Эксперт ЭКГ-рейтинга, руководитель проекта «Карта ответственного бизнеса» Анастасия Горелкина подчеркнула, что такие корпоративные коммуникации влияют не только на имидж компаний, но и на формирование ценностей, моделей поведения и даже демографических установок в обществе. Она отметила, что задача бизнеса — не только демонстрировать идеальные образы, но и показывать реальные проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Новый стандарт должен учитывать, что важно говорить и о сложностях, и об ответственности взрослых. Это способствует формированию более честной и доверительной коммуникации между компаниями и их аудиториями.

Стандарт будет разрабатываться при участии профессионального сообщества, об этом рассказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Документ распространится на СМИ, рекламные агентства, продакшн-компании и блогеров. Особенностью станет принцип добровольности: каждая организация сможет выбрать, в каком объеме применять стандарт.





Новый вид коммуникации в бизнесе позволит, в числе прочего, наладить отношения в коллективе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спрос на ответственную коммуникацию подтверждается социологическими исследованиями, отметил заместитель исполнительного директора Института демографической политики имени Менделеева Иван Сухов. По его словам, добровольное принятие стандарта и участие профессионального сообщества в его разработке позволит избежать формального исполнения и повысит эффективность внедрения. Помимо этого, Сухов также обратил внимание на необходимость деликатности: разговор о семье и демографии требует особого такта и уважения к разным жизненным ситуациям. Стандарт или его претворение в жизнь не должны будут создавать дискриминационных барьеров для людей без детей или с небольшими семьями, чтобы стандарт объединял общество, а не разъединял его.





Становление стандарта ответственных коммуникаций совпадает с формированием новой бизнес-парадигмы, заявил гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский. Сегодня ключевым показателем эффективности становится не только прибыль, но и социальная ответственность компании. ЭКГ-рейтинг и будущий стандарт коммуникаций создают единую систему координат для бизнеса, государства и общества.

