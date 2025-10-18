Логотип РИА URA.RU
Дмитриев потребовал извинений от The Washington Post

18 октября 2025 в 16:54
Произошел еще один случай искажения правды от «лживой газеты», заявил Дмитриев

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американская газета The Washington Post должна извиниться за искажение правды. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне», — заявил Дмитриев в соцсети X. Он также призвал исправить ошибку, извиниться перед ним и начать внутреннее расследование.

Ранее газета приписала Кириллу Дмитриеву цитату: «Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл». Однако это оказался репост из другого telegram-канала, а не цитата спецпредставителя президента.

Ранее в западных СМИ и заявлениях американских политиков неоднократно появлялись спорные высказывания о действиях России и ее руководителей, в том числе в контексте украинского конфликта. После выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН и его комментариев о «бесцельности» российских действий, представители России также отмечали искажения и влияние украинской позиции на заявления западных лидеров и прессы.

