Дмитриев потребовал извинений от The Washington Post

Произошел еще один случай искажения правды от «лживой газеты», заявил Дмитриев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американская газета The Washington Post должна извиниться за искажение правды. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне», — заявил Дмитриев в соцсети X. Он также призвал исправить ошибку, извиниться перед ним и начать внутреннее расследование.

Ранее газета приписала Кириллу Дмитриеву цитату: «Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл». Однако это оказался репост из другого telegram-канала, а не цитата спецпредставителя президента.

