Дмитриев потребовал извинений от The Washington Post
Произошел еще один случай искажения правды от «лживой газеты», заявил Дмитриев
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Американская газета The Washington Post должна извиниться за искажение правды. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Еще один поразительный случай искажения правды от лживой газеты The Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне», — заявил Дмитриев в соцсети X. Он также призвал исправить ошибку, извиниться перед ним и начать внутреннее расследование.
Ранее газета приписала Кириллу Дмитриеву цитату: «Итог турне Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл». Однако это оказался репост из другого telegram-канала, а не цитата спецпредставителя президента.
Ранее в западных СМИ и заявлениях американских политиков неоднократно появлялись спорные высказывания о действиях России и ее руководителей, в том числе в контексте украинского конфликта. После выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН и его комментариев о «бесцельности» российских действий, представители России также отмечали искажения и влияние украинской позиции на заявления западных лидеров и прессы.
