Байден был против передачи дальнобойных ракет Украине, заявил Медведев

Президент США Дональд Трамп «удачно поиграл в Томагавки» и напряг мировую общественность. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Зато главный миротворец удачно поиграл в „Томагавки“. В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение», — заявил Медведев в telegram-канале. Он также отметил, что Трамп «завершил партию» в традициях отправки ядерных субмарин.

Помимо этого Медведев указал на позицию американского лидера, который обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в начале конфликта. Однако тот «был против отправки дальнобойного оружия» Украине, заявил зампред Совбеза РФ.

