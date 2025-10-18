Поиграл в «Томагавки»: Медведев подвел итог визита Зеленского в США
Байден был против передачи дальнобойных ракет Украине, заявил Медведев
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент США Дональд Трамп «удачно поиграл в Томагавки» и напряг мировую общественность. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Зато главный миротворец удачно поиграл в „Томагавки“. В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение», — заявил Медведев в telegram-канале. Он также отметил, что Трамп «завершил партию» в традициях отправки ядерных субмарин.
Помимо этого Медведев указал на позицию американского лидера, который обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в начале конфликта. Однако тот «был против отправки дальнобойного оружия» Украине, заявил зампред Совбеза РФ.
17 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для проведения переговоров с Трампом. Основной их целью должно было стать обсуждение путей урегулирования конфликта, а также возможная передача крылатых ракет Tomahawk. Однако договоренность о ракетах не была достигнута.
