Мощный пожар произошел в международном аэропорту в столице Бангладеша, Дакке, днем 18 октября. Из-за этого были срочно приостановлены все авиарейсы, сообщают местные СМИ.

«Пожар вспыхнул в международном аэропорту имени Хазрата Шахджалала в Дакке. Все рейсы в главном аэропорту страны были временно приостановлены из-за пожара», — говорится в сообщении новостного ресурса Бангладеша Prothomalo. Инцидент случился около 13:30 по местному времени (10:30 по Москве) — огонь вспыхнул в грузовом комплексе главной воздушной гавани страны. На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, работающие над локализацией возгорания.



