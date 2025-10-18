Логотип РИА URA.RU
Крупный пожар произошел в аэропорту Бангладеша. Видео

18 октября 2025 в 19:05
В аэропорту Бангладеша вспыхнули складские помещения

Фото: Илья Московец © URA.RU

Мощный пожар произошел в международном аэропорту в столице Бангладеша, Дакке, днем 18 октября. Из-за этого были срочно приостановлены все авиарейсы, сообщают местные СМИ.

«Пожар вспыхнул в международном аэропорту имени Хазрата Шахджалала в Дакке. Все рейсы в главном аэропорту страны были временно приостановлены из-за пожара», — говорится в сообщении новостного ресурса Бангладеша Prothomalo. Инцидент случился около 13:30 по местному времени (10:30 по Москве) — огонь вспыхнул в грузовом комплексе главной воздушной гавани страны. На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, работающие над локализацией возгорания.


Согласно уточненным данным, первые подразделения пожарной службы прибыли к месту происшествия немедленно после получения сигнала. В связи с быстрым распространением огня количество задействованных расчетов было увеличено. На данный момент сотрудники экстренных служб продолжают борьбу с возгоранием. Данных о пострадавших и материальном ущербе пока нет. Руководство аэропорта держит ситуацию под контролем.

