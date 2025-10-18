Дети пострадали в массовом ДТП под Серпуховым
18 октября 2025 в 19:06
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Крупная авария произошла в Серпухове. Фура на полной скорости въехала в три грузовика и два легковых автомобиля. Об этом сообщает полиция Подмосковья. В результате автокатастрофы трое человек погибло на месте, двое детей пострадали.
