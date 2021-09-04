Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

Российский спортсмены завоевали 36 золотых медалей на Паралимпиаде в Токио Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборная Олимпийского комитета России заняла четвертое место в медальном зачете на Паралимпиаде в Токио. Всего российские спортсмены завоевали на Играх 118 медалей.

По данным официального сайта Паралимпиады в Токио, Россия и США выиграли одинаковое количество золотых медалей — 36. При этом американская сборная обогнала россиян по количеству серебряных наград — 36 и 33 медали соответственно. По общему количеству наград сборная Олимпийского комитета России обошла сборную США. Россияне завоевали 118 медалей, в то время как американцы — всего 103.

Первое место в медальном зачете Паралимпийских игр занял Китай — 95 золотых медалей, 60 серебряных и 51 бронзовая. На второй строчке — сборная Великобритании. Она завоевала 41 золотую медаль, 38 серебряных и 43 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. За это время российские спортсмены установили несколько мировых рекордов. Так, велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования. В ходе квалификационного заезда он установил мировой рекорд (3.35,954). Еще один рекорд принадлежит легкоатлету Владимиру Свиридову — в толкании ядра он показал результат в 16,67 метра, передает телеканал 360.