Курганские власти озвучили решение по закрытию морга

Криминальные трупы из Звериноголовского района будут возить в Курган Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отделение «Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы» в селе Звериноголовское полностью не ликвидируют. В нем продолжат освидетельствование потерпевших, обвиняемых и других лиц, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос.

«Отделение ГКУ „КОБСМЭ“ в с. Звериноголовского не ликвидируется, но изменятся его функции. Отделение по-прежнему будет осуществлять освидетельствование потерпевших, обвиняемых и других лиц», — говорится в ответе пресс-службы правительства области на запрос URA.RU.

В пресс-службе подчеркнули, что ГКУ «КОБСМЭ» занимается вскрытием умерших насильственной смертью (криминальная, ДТП, травма, утопление и т.д). Вскрытие данных трупов будет проводится в отделении ГКУ «КОБСМЭ» Кургана, перевозка тел будет осуществляться органами дознания и следствия. Получившие уведомление о сокращении сотрудники работают в морге по совместительству. «Основным местом работы у них является Звериноголовская ЦРБ, где они и продолжат свою трудовую деятельность. Как сотрудники филиала ГКУ „КОБСМЭ“ они уведомлены о предстоящих организационно-штатных изменениях в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском районе закрывают морг. Он будет работать до 29 декабря 2021 года. Обеспокоенные жители района пожаловались депутату районной думы Владимиру Кочеулову. По словам депутата, чиновники решили, что экономически не выгодно содержать морг в райцентре, сельчанам придется возить умерших в Курган — за 160 км.