В курганском районе закрывают морг

Звериноголовское отделение «Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы» ликвидируют 29 декабря 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Звериноголовском районе Курганской области закрывают единственный морг. Возмущенные этим решением жители пожаловались районному депутату Владимиру Кочеулову.

«В прошлом году вскрытий было немного. На то были объективные причины — врач долгое время находился на больничном. Но чиновники решили, что экономически не выгодно содержать морг в селе Звериноголовское. Было принято решение его закрыть. В округе других моргов нет. Сельчанам придется за свой счет возить умерших в Курган — за 160 км. И еще столько же километров обратно. Это издевательство над живыми и мертвыми», — рассказал депутат Звериноголовской районной Думы Владимир Кочеулов URA.RU.

По словам депутата, работники районного морга (врач-патологоанатом, лаборант и санитар) уже получили уведомление о предстоящем сокращении. По распоряжению департамента здравоохранения Звериноголовское отделение «Курганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы» закроют 29 декабря 2021 года. «И это при том, что в этом году смертность в районе увеличилась. Количество вскрытий выросло в разы. В районе много малоимущих жителей, а услуги транспортировки умерших недешевые. В морге выдают справки о смерти, которые нужны для оформления различных выплат», — отмечает депутат.

Кочеулов намерен вынести вопрос о закрытии морга на заседание районной Думы, направить обращение в облдуму, губернатору Вадиму Шумкову с просьбой не закрывать учреждение. «У нас была проблема с закрытием ФАПов в сентябре. После обращения в облдуму и сельских сходов несколько ФАПов в крупных селах удалось отстоять», — говорит он.

URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.