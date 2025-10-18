Ремонт в убитой хрущевке в Кургане: сколько стоит апгрейд старого жилья

Ремонт в курганской хрущевке влетит в копеечку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане капитальный ремонт двухкомнатной хрущевки с полной заменой мебели и техники может обойтись новоселу примерно в полтора миллиона рублей. Но итоговая сумма зависит от сметы, выбранных материалов и профессионализма подрядчиков. Правильное планирование, тщательный выбор специалистов и учет всех расходов помогут избежать неожиданных затрат. Корреспондент URA.RU разбиралась: как сделать обновление жилья качественным и надежным.

Средняя цена за капитальный ремонт двухкомнатной хрущевки в Кургане

По словам курганских мастеров, средняя стоимость капитального ремонта двухкомнатной хрущевки с полной заменой мебели и техники в Кургане может составлять примерно 1,5 миллиона рублей. Цена формируется исходя из стоимости работ, которая на сайте объявлений начинается от 5 тысяч рублей за квадратный метр без учета материалов. Материалы для отделки варьируются от эконом-класса до премиум-сегмента, например, штукатурка в среднем стоит около 400 рублей за 30 кг.

Важные параметры при ремонте хрущевки

Капитальный ремонт в хрущевке требует тщательного планирования и учета нескольких важных параметров. Прежде всего, необходимо бюджетирование — составление сметы с указанием стоимости и объема работ, включая материалы и услуги специалистов. Рекомендуется добавить 10–15% на непредвиденные расходы. Также важно продумать дизайн-проект, который включает планы демонтажа, монтажа, размещения инженерных сетей, выбор отделочных материалов, а также проект мебели и встроенных конструкций. Не менее важен план работ, позволяющий исключить «перекрестные» операции и точно указать необходимые материалы и сроки.

Продолжение после рекламы

Как можно сэкономить на ремонте

Сэкономить можно несколькими способами. Во-первых, распределить бюджет по фазам ремонта и контролировать расходы. Во-вторых, использовать комбинированный подход к материалам: дорогостоящие отделочные материалы применять только в ключевых зонах, а в остальном — выбирать более доступные, но качественные альтернативы. Также выгодно выполнять часть работ самостоятельно, опираясь на обучающие ролики, которых сейчас в сети масса, и инструкции. Это снизит затраты на рабочую силу и позволит более осознанно подходить к выбору материалов.

Как не нарваться на ненадежных мастеров

Для надежного ремонта важно тщательно выбирать подрядчиков. Те, кто уже «съели собаку» на ремонте советуют искать специалистов через рекомендации друзей, социальные сети и проверенные доски объявлений. Нужно анализировать портфолио исполнителей, удостоверяясь, что фотографии реально принадлежат им. Сравнение цен поможет избежать слишком дешевых или неоправданно дорогих предложений.

Учет подводных камней при ремонте

При капитальном ремонте хрущевки важно предусмотреть скрытые сложности. К таким «подводным камням» относится возможная необходимость полной замены электропроводки, которая способна скрывать опасные дефекты. Стеклопакеты требуют выбора качественных и теплосберегающих моделей. Ровные полы должны быть залиты с учетом возможных перепадов и нормативов. Иногда нужно сносить или возводить перегородки, что влияет на сроки и стоимость. Необходимо учитывать дополнительные расходы: доставка материалов, аренда техники, вынос мусора и подъем на этаж.