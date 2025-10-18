В Звериноголовском округе в Курганской области прошел снег. Об этом рассказали местные жители.

«В селе Звериноголовском выпал первый снег», — сообщили сельчане в паблике «Звериноголовские вести» во «ВКонтакте». Они опубликовали фото заснеженной местности.

Ранее синоптики предупреждали о первых снегопадах в южных и восточных районах Курганской области, прогнозируя образование временного снежного покрова высотой до 5 сантиметров. В Кургане осадки ожидались в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха должна была составить от 3 до 5 градусов тепла.