В Курганской области определили миллионного пассажира электричек

В скоростном поезде из Кургана зафиксировали миллионного пассажира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области определен миллионный пассажир пригородных поездов с начала 2025 года. Юбилейный пассажир приобрел билет на скоростной электропоезд сообщением Курган — Челябинск и получил сертификат на 10 поездок. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».

«17 октября в Курганской области определили миллионного пассажира. Счастливый билет он приобрел на скоростной электропоезд №7329/7219 сообщением Курган — Челябинск. Юбилейного пассажира поздравили руководители Южно-Уральской железной дороги и АО „Свердловская пригородная компания“, ему вручили сертификат на 10 поездок в пригородных поездах и памятные подарки», — отмечается в сообщении ЮУЖД.