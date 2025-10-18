В Курганской области определили миллионного пассажира электричек
В скоростном поезде из Кургана зафиксировали миллионного пассажира
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Курганской области определен миллионный пассажир пригородных поездов с начала 2025 года. Юбилейный пассажир приобрел билет на скоростной электропоезд сообщением Курган — Челябинск и получил сертификат на 10 поездок. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».
«17 октября в Курганской области определили миллионного пассажира. Счастливый билет он приобрел на скоростной электропоезд №7329/7219 сообщением Курган — Челябинск. Юбилейного пассажира поздравили руководители Южно-Уральской железной дороги и АО „Свердловская пригородная компания“, ему вручили сертификат на 10 поездок в пригородных поездах и памятные подарки», — отмечается в сообщении ЮУЖД.
Юбилейного пассажира определили с помощью автоматизированной системы управления, которая фиксирует все проданные билеты через различные каналы продаж. На территории региона курсирует 33 пригородных поезда, соединяющих Курган с городами Челябинск, Шадринск, Шумиха и другими.
