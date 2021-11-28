Томич, проникший в «красную зону» ради бабушки, покинул Россию

Сергей Самборский заявил, что перестал чувствовать себя в безопасности (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Томска Сергей Самборский, который под видом врача ухаживал за своей бабушкой в «красной зоне», покинул Россию. Сейчас мужчина находится в Тбилиси.

«Сергей Самборский, который переоделся врачом и ухаживал за своей бабушкой в ковидном госпитале в Томске, покинул Россию и уехал в Грузию. По его словам, он перестал чувствовать себя в безопасности», — передает The Insider (признан в России иностранным агентом).

Самборский проник в «красную зону» ковидного госпиталя при медико-санитарной части №2 в октябре. Мужчина самостоятельно ухаживал за своей бабушкой, которой врачи не оказывали должного внимания. По его словам, пенсионера лежала в собственных испражнениях, а на ее руках были синяки. Самборский заснял происходящее в палате на видео и обратился в Следственный комитет. После скандала мужчину уволили с работы. За него вступилась телеведущая Ксения Собчак. Позднее Самборский сообщил, что его бабушка скончалась.