Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры Официальный сайт президента России kremlin.ru

В ходе переговоров президента России Владимира Путина со его американских коллегой Джо Байденом президент США угрожал России санкциями из-за ситуации на Украине. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли угрозы американского лидера.

Читатели с иронией отреагировали на слова Джо Байдена. «Экономические санкции… Путин, должно быть, трясется… от смеха», — пишет читатель BMartin. «Путин такой умный человек, он знает, что делает, и угроз он ни от кого не принимает. Я уверен, что он смеялся на протяжении всего этого разговора. Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа, кто может воспринимать его всерьез?», — считает пользователь Dlra21. «Щенок против ротвейлера», — резюмирует пользователь barclay99. «Байден, просто отдохни. Ты усталый старик», — иронизирует читатель hvdube. «Какие санкции! России надо будет только на пару недель перекрыть газопроводы в Европу, и тогда она смогла бы войти в ЕС через неделю!», — считает пользователь Rocketdoggi.

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили Украину, работу дипмиссий и борьбу с киберпреступностью, пишет RT.