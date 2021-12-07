Путин и Байден начали переговоры

Начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они проходят в режиме видеоконференцсвязи.
Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры. Разговор впервые проходят в формате телемоста, передает ТАСС. Путин ведет беседу с Байденом из своей резиденции в Сочи.
Ранее в Кремле раскрыли темы переговоров лидеров двух стран. Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, от разговора «не нужно ждать никаких прорывов». Стороны в рабочем режиме планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине.
Экс-президент США Дональд Трамп уже заявил, что Байден Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем.
Начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они проходят в режиме видеоконференцсвязи. Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры. Разговор впервые проходят в формате телемоста, передает ТАСС. Путин ведет беседу с Байденом из своей резиденции в Сочи. Ранее в Кремле раскрыли темы переговоров лидеров двух стран. Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, от разговора «не нужно ждать никаких прорывов». Стороны в рабочем режиме планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине. Экс-президент США Дональд Трамп уже заявил, что Байден Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем.