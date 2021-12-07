Путин и Байден начали переговоры

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
В отличие от Женевы, в этот раз президенты разговаривают удаленно Фото:

Начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они проходят в режиме видеоконференцсвязи.

Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры. Разговор впервые проходят в формате телемоста, передает ТАСС. Путин ведет беседу с Байденом из своей резиденции в Сочи.

Ранее в Кремле раскрыли темы переговоров лидеров двух стран. Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, от разговора «не нужно ждать никаких прорывов». Стороны в рабочем режиме планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп уже заявил, что Байден Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем.

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Начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они проходят в режиме видеоконференцсвязи. Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры. Разговор впервые проходят в формате телемоста, передает ТАСС. Путин ведет беседу с Байденом из своей резиденции в Сочи. Ранее в Кремле раскрыли темы переговоров лидеров двух стран. Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, от разговора «не нужно ждать никаких прорывов». Стороны в рабочем режиме планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине. Экс-президент США Дональд Трамп уже заявил, что Байден Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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