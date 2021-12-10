10 декабря 2021

Кадыров предложил правовым органам оценить слова Сокурова. «Антигосударственные и экстремистские»

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадыров посчитал высказывания Сокурова о Чеченской Республике экстремистскими и антигосударственными Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова о становлении республик Северного Кавказа националистическими и о выводе территорий из состава РФ. Такое предложение Кадыров выдвинул в своем telegram-канале.

«Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — заявил Кадыров.

В рамках встречи президента России Владимира Путина с СПЧ (Совет по правам человека) Сокуров сообщил о том, что Чечня стала националистической, режиссер предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией. Путин с данной инициативой не согласился.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова о становлении республик Северного Кавказа националистическими и о выводе территорий из состава РФ. Такое предложение Кадыров выдвинул в своем telegram-канале. «Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — заявил Кадыров. В рамках встречи президента России Владимира Путина с СПЧ (Совет по правам человека) Сокуров сообщил о том, что Чечня стала националистической, режиссер предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией. Путин с данной инициативой не согласился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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