Кадыров посчитал высказывания Сокурова о Чеченской Республике экстремистскими и антигосударственнымиФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова о становлении республик Северного Кавказа националистическими и о выводе территорий из состава РФ. Такое предложение Кадыров выдвинул в своем telegram-канале.
«Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — заявил Кадыров.
В рамках встречи президента России Владимира Путина с СПЧ (Совет по правам человека) Сокуров сообщил о том, что Чечня стала националистической, режиссер предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией. Путин с данной инициативой не согласился.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова о становлении республик Северного Кавказа националистическими и о выводе территорий из состава РФ. Такое предложение Кадыров выдвинул в своем telegram-канале. «Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — заявил Кадыров. В рамках встречи президента России Владимира Путина с СПЧ (Совет по правам человека) Сокуров сообщил о том, что Чечня стала националистической, режиссер предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией. Путин с данной инициативой не согласился.