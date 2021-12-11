Посол Украины в Германии успел разочароваться новым канцлером ФРГ

12 декабря 2021 в 01:03 Размер текста - 17 +

Украинский дипломат разочаровался в канцлере Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU От нового канцлера Германии ждать помощи не стоит. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — заявил Мельник в интервью ZN.UA. Такую позицию Мельник выразил на отказ прошлого правительства Германии продавать Украине вооружение. Он добавил, что официальных комментариев на этот счет не было. Мельник отметил, что в Берлине убеждены в том, что если они помогут Украине с вооружением, то может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая приведет к ужасным последствиям. Украинский дипломат добавил, что Киев все же не теряет надежды на смену позиции Берлина по данному вопросу. Он уверяет, что Украина и дальше будет убеждать немецких партнеров, что их помощь с вооружением необходима для спасения жизни украинского народа. По его словам, Киеву нуждается в дополнительных средствах защиты не для провокаций, а для сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения кровавой войны. Новым канцлером Германии 9 декабря 2021 года стал Олаф Шольц. В разное время он принимал активное участие в политической жизни страны. Он был министром внутренних дел в в земельном правительстве Гамбурга, федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. Также в 2018 году Шольц занимал должность вице-канцлера и министра финансов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

От нового канцлера Германии ждать помощи не стоит. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — заявил Мельник в интервью ZN.UA. Такую позицию Мельник выразил на отказ прошлого правительства Германии продавать Украине вооружение. Он добавил, что официальных комментариев на этот счет не было. Мельник отметил, что в Берлине убеждены в том, что если они помогут Украине с вооружением, то может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая приведет к ужасным последствиям. Украинский дипломат добавил, что Киев все же не теряет надежды на смену позиции Берлина по данному вопросу. Он уверяет, что Украина и дальше будет убеждать немецких партнеров, что их помощь с вооружением необходима для спасения жизни украинского народа. По его словам, Киеву нуждается в дополнительных средствах защиты не для провокаций, а для сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения кровавой войны. Новым канцлером Германии 9 декабря 2021 года стал Олаф Шольц. В разное время он принимал активное участие в политической жизни страны. Он был министром внутренних дел в в земельном правительстве Гамбурга, федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. Также в 2018 году Шольц занимал должность вице-канцлера и министра финансов.