Избран новый канцлер Германии

Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года. Решение об этом было принято после голосования в Бундестаге.
«Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии в среду. При голосовании в Бундестаге он получил 395 из 707 голосов, поданных депутатами, и, таким образом, необходимое так называемое канцлерское большинство», — сообщает немецкое издание Die Welt.
Уточняется, что после официального назначения федеральным президентом Шольц примет присягу в Бундестаге. Шольц родился в 1958 году. В разные годы работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году назначен вице-канцлером и министром финансов.
Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года. Решение об этом было принято после голосования в Бундестаге. «Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии в среду. При голосовании в Бундестаге он получил 395 из 707 голосов, поданных депутатами, и, таким образом, необходимое так называемое канцлерское большинство», — сообщает немецкое издание Die Welt. Уточняется, что после официального назначения федеральным президентом Шольц примет присягу в Бундестаге. Шольц родился в 1958 году. В разные годы работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году назначен вице-канцлером и министром финансов.