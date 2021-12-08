Избран новый канцлер Германии

08 декабря 2021 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Германии выбрали нового канцлера Фото: Николай Бастриков © URA.RU Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года. Решение об этом было принято после голосования в Бундестаге. «Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии в среду. При голосовании в Бундестаге он получил 395 из 707 голосов, поданных депутатами, и, таким образом, необходимое так называемое канцлерское большинство», — сообщает немецкое издание Die Welt. Уточняется, что после официального назначения федеральным президентом Шольц примет присягу в Бундестаге. Шольц родился в 1958 году. В разные годы работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году назначен вице-канцлером и министром финансов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года. Решение об этом было принято после голосования в Бундестаге. «Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии в среду. При голосовании в Бундестаге он получил 395 из 707 голосов, поданных депутатами, и, таким образом, необходимое так называемое канцлерское большинство», — сообщает немецкое издание Die Welt. Уточняется, что после официального назначения федеральным президентом Шольц примет присягу в Бундестаге. Шольц родился в 1958 году. В разные годы работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году назначен вице-канцлером и министром финансов.