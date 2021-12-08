Избран новый канцлер Германии

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
В Германии выбрали нового канцлера Фото:

Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года. Решение об этом было принято после голосования в Бундестаге.

«Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии в среду. При голосовании в Бундестаге он получил 395 из 707 голосов, поданных депутатами, и, таким образом, необходимое так называемое канцлерское большинство», — сообщает немецкое издание Die Welt.

Уточняется, что после официального назначения федеральным президентом Шольц примет присягу в Бундестаге. Шольц родился в 1958 году. В разные годы работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году назначен вице-канцлером и министром финансов.

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Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц. Он сменил на посту Ангелу Меркель, занимавшую этот пост с 2005 года. Решение об этом было принято после голосования в Бундестаге. «Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии в среду. При голосовании в Бундестаге он получил 395 из 707 голосов, поданных депутатами, и, таким образом, необходимое так называемое канцлерское большинство», — сообщает немецкое издание Die Welt. Уточняется, что после официального назначения федеральным президентом Шольц примет присягу в Бундестаге. Шольц родился в 1958 году. В разные годы работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году назначен вице-канцлером и министром финансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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