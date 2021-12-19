19 декабря 2021

Путин назвал угрозу для единства РФ

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Экстремизм является прямой угрозой для единства России, считает Путин Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, что экстремизм несет угрозу для единства страны. Это явление необходимо жестко пресекать, заявил глава РФ.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — заявил президент во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности, видеозапись которого опубликована на сайте телеканала «Звезда».

Ранее Путин раскрыл число терактов, предотвращенных в России. По его словам за этот год было предотвращено 61 преступление террористической направленности, 32 из них являлись терактами.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что экстремизм несет угрозу для единства страны. Это явление необходимо жестко пресекать, заявил глава РФ. «Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — заявил президент во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности, видеозапись которого опубликована на сайте телеканала «Звезда». Ранее Путин раскрыл число терактов, предотвращенных в России. По его словам за этот год было предотвращено 61 преступление террористической направленности, 32 из них являлись терактами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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