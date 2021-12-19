Путин назвал угрозу для единства РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что экстремизм несет угрозу для единства страны. Это явление необходимо жестко пресекать, заявил глава РФ.
«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — заявил президент во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности, видеозапись которого опубликована на сайте телеканала «Звезда».
Ранее Путин раскрыл число терактов, предотвращенных в России. По его словам за этот год было предотвращено 61 преступление террористической направленности, 32 из них являлись терактами.
Президент России Владимир Путин сообщил, что экстремизм несет угрозу для единства страны. Это явление необходимо жестко пресекать, заявил глава РФ. «Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — заявил президент во время поздравления с Днем сотрудников органов безопасности, видеозапись которого опубликована на сайте телеканала «Звезда». Ранее Путин раскрыл число терактов, предотвращенных в России. По его словам за этот год было предотвращено 61 преступление террористической направленности, 32 из них являлись терактами.