Оружие НАТО, захваченное на СВО, покажут свердловчанам

В Ревде (Свердловская область) пройдет выставка трофейного вооружения НАТО, захваченного российскими бойцами в ходе СВО. О подробностях мероприятия рассказали в пресс-службе «Сима-ленда».

«Это уникальная возможность увидеть настоящие образцы оружия НАТО», — сообщается в telegram-канале компании. Гостей ждут не только экспонаты, но и интерактивные площадки.