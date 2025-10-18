Оружие НАТО, захваченное на СВО, покажут свердловчанам
Выставка продлится все выходные
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Ревде (Свердловская область) пройдет выставка трофейного вооружения НАТО, захваченного российскими бойцами в ходе СВО. О подробностях мероприятия рассказали в пресс-службе «Сима-ленда».
«Это уникальная возможность увидеть настоящие образцы оружия НАТО», — сообщается в telegram-канале компании. Гостей ждут не только экспонаты, но и интерактивные площадки.
Выставка продлится 18 и 19 октября с 10:00 до 18:00 на парковке «Сима-ленда» на Российской, 21 (ТЦ «Дом»). Вход бесплатный.
